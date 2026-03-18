Grande successo per “L’Eterna Domanda”. Il docufilm conquista il pubblico e tocca le corde dell’anima

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Grande successo per “L’Eterna Domanda. Il documentario sul senso della vita del regista ventenne Domenico Rignanese emoziona la platea.

Ieri sera, dalle ore 19:30, l’Auditorium “Peppino Principe” di Monte Sant’Angelo ha ospitato la seconda proiezione del documentario L’Eterna Domanda del regista Domenico Rignanese, in occasione della settima edizione della Settimana dell’Educazione, organizzata dal Comune di Monte Sant’Angelo. La prima proiezione, riservata alle scuole, si è svolta nella mattinata; l’appuntamento serale è stato invece aperto all’intera comunità.

Il documentario, ambientato sul Gargano e prodotto da Rhymer’s Club, si pone l’obiettivo di interrogarsi sul senso della vita, indagando la sofferenza mentale e fisica come elemento ontologicamente costitutivo dell’essere umano.

Al termine della proiezione si è tenuto un dibattito che ha coinvolto la neonata associazione “Un Girasole per la vita”, il prof. Antonio Giardino e alcuni dei protagonisti del docufilm. L’evento, che ha visto la partecipazione di oltre un centinaio di cittadini, è stato moderato dal prof. Michele Guerra.

La serata si è conclusa con la lettura del tema integrale sul senso della vita, scritto da Mariarosa Lauriola durante il suo primo anno di Liceo e presente all’interno del progetto audiovisivo. A darne voce è stato il prof. Adriano Santoro, in un momento carico di emozione.

Grande sorpresa, per il regista, è stato il sentito coinvolgimento del pubblico. Non immaginava che il docufilm potesse registrare un’accoglienza così calorosa e generare un’emozione tanto intensa. Particolarmente significativa la commozione dei membri dell’associazione “Un girasole per la vita”, legata al ricordo di Mariarosa, nella cui memoria è nata, e alla consapevolezza del valore del loro impegno. A colpire Rignanese, è stata anche la delicatezza con cui l’evento è stato trattato e l’attenzione sincera riservata alle tematiche discusse durante il dibattito.