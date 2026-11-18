"L'Eterna Domanda" arriva nelle Università di Bari e Pescara

Il documentario di Domenico Rignanese oltre i confini del Gargano

L'Eterna Domanda prosegue il suo percorso oltre i confini del Gargano e approda nelle Università di Bari e di Pescara.

Il 16 novembre scorso, il documentario sul senso della vita del regista ventenne Domenico Rignanese, è stato proiettato all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, durante una lezione del corso di Storia del Cristianesimo e delle Chiese, tenuto dalla Professoressa Immacolata Aulisa. Al termine della proiezione è seguito un momento di dibattito tra il regista e gli studenti del corso.

Il percorso accademico del documentario proseguirà all'Università degli Studi Gabriele d'Annunzio di Chieti-Pescara, dove il 18 novembre è in programma una nuova proiezione.