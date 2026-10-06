Fabio di Bari
Content Editor
Crudo d’estate: Il racconto di una sera alla Baia dei Faraglioni
10 agosto 2026 08:13
Addio a Valentino Garavani: si spegne l’ultimo imperatore della moda italiana
23 gennaio 2026 16:12
La vita è un dono: arte e solidarietà al Teatro Lucio Dalla
11 gennaio 2026 12:14
Addio BB
28 dicembre 2025 21:59
Standing ovation e grande partecipazione per “Sound of Light” a Manfredonia
22 dicembre 2025 08:35
CHRISTMAS NIGHT – Armonie di Natale: emozioni e grande musica nella Chiesa di Santa Chiara
21 dicembre 2025 10:29
Cultura e Solidarietà al Teatro Petruzzelli: l’Opera diventa dono per la ricerca
17 dicembre 2025 02:47
Note di luce: una serata che resta nel cuore
09 dicembre 2025 18:18
Musica, Memoria e Solidarietà: una serata speciale con l’ANT a Manfredonia
07 dicembre 2025 22:53
Una Lady Macbeth che entra sotto pelle: la Scala apre la stagione tra emozioni, musica e profumi di gala
07 dicembre 2025 08:00
Lutto nel mondo del show televisivo, morte le gemelle Kessler
17 novembre 2025 23:33
Addio a Giorgio Armani: il mondo della moda piange il suo Re
04 settembre 2025 18:49
"La festa è finita" il punto sulla Festa Patronale di Fabio di Bari
03 settembre 2025 14:51
Ostriche Divine – L’eccellenza dell’Aquitania alla Baia dei Faraglioni
11 agosto 2025 18:16
UP!LOAD – Talenti Connessi: una serata di ispirazione e nuove connessioni a Manfredonia
06 agosto 2025 08:35
Patty Pravo incanta Vieste: applausi, emozione e grandi omaggi alla musica
03 agosto 2025 08:07
Premio Argos Hippium 2025: un ponte tra radici e futuro.
26 luglio 2025 13:14
Manfredonia Classica: la terza edizione del Gargano State of Music celebra arte, talento e territorio
21 luglio 2025 08:32
A Roma, Dolce & Gabbana celebrano l’Alta Moda come arte viva e omaggio all’artigianato italiano
17 luglio 2025 17:07
Totus Tuus - Sulle orme di Maria - Una serata di grazia e bellezza nella Chiesa di Santa Maria del Carmine a Manfredonia
16 luglio 2025 07:24
Re Giorgio conquista Parigi: l’eleganza senza tempo di Armani incanta la Ville Lumière
13 luglio 2025 19:25
Marco Mengoni incanta Roma: emozione, libertà e stile allo Stadio Olimpico
03 luglio 2025 08:17
Lauren Sánchez, sposa in stile italiano: l’omaggio a Sophia Loren firmato Dolce & Gabbana
29 giugno 2025 10:35
Anna Wintour lascia la direzione di Vogue US dopo 37 anni
28 giugno 2025 11:33
Antonio Marras apre a Bari: una nuova casa nel cuore delle Puglie
25 giugno 2025 23:28
Eurovision 2025: trionfa l'Austria, Lucio Corsi conquista il 5° posto, Gabry Ponte chiude la classifica
18 maggio 2025 07:16
L’eredità di Giuliano Fujiwara rivive alla Milano Design Week
07 aprile 2025 22:38
La Collezione Antonio Marras FW 2025-26: "La Bella d'Alghero"
12 marzo 2025 15:39
Antonio Marras – Vedere per credere. L’ombra di Cecco Dal 9 marzo al 30 ottobre 2025, Forte Malatesta, Ascoli Piceno
06 marzo 2025 09:29
Parte dal Politeama Paolillo di Barletta il tour pugliese di Ferzan Ozpetek per la presentazione del film "Diamanti".
29 dicembre 2024 09:03
A Natale Rettore ci regala un singolo spumeggiante - Disco Prosecco
11 dicembre 2024 21:45
Teatro alla Scala: Riccardo Chailly inaugura la Stagione d’Opera 2024/2025 con "La forza del destino"
06 dicembre 2024 13:47
Mina, esce il nuovo album ispirato alle navi fantasma e al mare dei sentimenti
24 novembre 2024 09:37
Una leggenda del cinema ci lascia, Alain Delon
19 agosto 2024 19:00
L'Aida di Cristallo di Stefano Poda: Uno Spettacolo abbagliante
29 giugno 2024 11:52
Addio a Pupi Solari, la signora di Milano
25 aprile 2024 22:00
Country of Milan orfano di Burlon
25 aprile 2024 21:52
Morto lo stilista Cavalli, con lui se ne va la ricerca dello spirito audace e sexy.
13 aprile 2024 17:21
Piccioli e Maison Valentino: é addio.
25 marzo 2024 21:35
Di Nicchie di Business del nuovo libro di Stefano Sacchi, il 18 marzo a Milano
15 marzo 2024 17:16
Eric Carmen, cantante e musicista americano
13 marzo 2024 22:11
Icona assoluta della moda e del design, Iris Apfel
05 marzo 2024 17:51
In piena fashion week ci lascia Claude Montana
25 febbraio 2024 21:41
Fifties in Fashion
22 febbraio 2024 17:17
Addio a « Sandrocchia »
29 gennaio 2024 23:43
Don Carlo di Verdi, opera inaugurale della Stagione 2023/2024 del Teatro alla Scala
04 dicembre 2023 21:28
Milano Fashion Jewels annuncia le nuove date per il 2024: appuntamento da domenica 18 a mercoledì 21 febbraio
23 ottobre 2023 08:28
Premio alla ricerca artistica - Under 35
19 ottobre 2023 16:10
Sep e Isabella Caposano un incontro speciale. Integrazione di competenze e affinità elettive nel segno dell’eleganza assoluta e dell’etica
19 ottobre 2023 08:00
Laboratorio di upcycling il 10 e 11 novembre a Milano da SEP
17 ottobre 2023 18:00
Cher Christmas il nuovo album di Cher, fuori il 20/10
16 ottobre 2023 08:00
Elodie... Cantante, attrice, modella e poi?
03 ottobre 2023 17:21
È morta a 56 anni la cantante irlandese Sinead O'Connor
27 luglio 2023 21:19
Julio Villarroel, affascina le celebrità con le sue creazioni
19 luglio 2023 08:00
La fine di un mito, che addirittura diede il nome ad un iconica borsa di Hermes. Ci lascia Jane Birkin
16 luglio 2023 20:28
A-HEAD Project: Angelo Gallo - T(w)O EDGE due bordi_al limite
12 luglio 2023 07:51
Tina Turner sarà sempre l’eterna regina del Rock
24 maggio 2023 22:59
Shocking Elsa - La biografia di Elsa Schiaparelli diventa uno spettacolo teatrale
18 maggio 2023 20:34
La Camera Nazionale della Moda in prima linea per la realizzazione del logo dei 75 anni del Senato della Repubblica
06 maggio 2023 07:00
Tom Ford lascia la moda
29 aprile 2023 07:00
Premio Internazionale “Giovan Battista Calapai e Theodora van Mierlo Benedetti”
28 aprile 2023 22:28
Collaborazione tra Isabella Caposano e Marco Lodola per il salone del mobile 2023
19 aprile 2023 07:04
H&M x Mugler
06 aprile 2023 11:58
Nella ricorrenza del centenario dalla nascita di Valentina Cortese, diva e donna fuori dall’ordinario, Regione Lombardia le rende omaggio con una mostra biografico-fotografica che ripercorre la sua storia attraverso un percorso intimo e familiare.
20 marzo 2023 16:43
É morta la regina del punk…viva la regina!
30 dicembre 2022 08:54
Antonio D’Amico, storico compagno di Gianni Versace é mancato
09 dicembre 2022 17:54
Angelo Azzurro Onlus presenta <strong>“Angelo Azzurro Edizioni”
07 dicembre 2022 16:28
Muore a 98 anni Renato Balestra
27 novembre 2022 11:34
Alessandro Michele lascia Gucci? O Gucci lascia Alessandro Michele?
25 novembre 2022 16:27
Cher l’immortale... Dopo il lancio della collaborazione con Versace diventa la diva di Balmain a Parigi
02 ottobre 2022 11:01
Il brand EP5 del designer foggiano Emanuele Pepe si fa strada a Venezia
16 settembre 2022 14:40
The Italian Glass Weeks
15 settembre 2022 23:06
A Taormina i Vincitori del Premio Internazionale “Giovan Battista Calapai e Theodora van Mierlo Benedetti”
29 agosto 2022 16:03
Pierpaolo Piccioli riporta l’alta moda sulle scale di Piazza di Spagna
10 luglio 2022 09:38
Arcadia »la sfilata di Accademia del Lusso ispirata al metaverso e all’upcycling
06 luglio 2022 22:01
Alexander McQueen store opening Portofino, Italy
23 giugno 2022 19:38
L'iconica Kate Bush torna di moda tra le generazioni Z grazie a Stranger things 4
05 giugno 2022 10:12
36 abiti del celeberrimo Rosso Valentino, in mostra al Teatro Sociale di Voghera
30 maggio 2022 16:27
Emanuele Pepe in EP5 un talento tutto foggiano
25 maggio 2022 18:25
Vestirsi è un lavoro....tra dress code, cultura della moda ed empowerment femminile.
20 maggio 2022 22:29
Fendace l’alleanza tra altri due nomi del lusso…
13 maggio 2022 23:07
Intervista alla dottoressa Stefania Calapai, presidente Angelo Azzurro Onlus.
27 aprile 2022 22:13
Esce il 22 maggio dopo 37 anni dal primo album capolavoro il nuovo cd dei Propaganda
26 aprile 2022 22:11
Seminario sul fenomeno del l’upcycling
18 aprile 2022 22:09
Morta Giusi Ferré
15 aprile 2022 19:17
Stile sostenibile con l’upcycling
13 aprile 2022 15:58
Morto Patrick Démarchelier, il fotografo di Miranda nel Diavolo veste Prada.
02 aprile 2022 16:08
Moda e Meteverso
26 marzo 2022 16:52
Exquisite Gucci
20 marzo 2022 18:06
MyGlamBoutique: welcome to our metaverse!
17 marzo 2022 15:42
Pink color block per Velentino By Pierpaolo Piccioli
13 marzo 2022 16:15
“Edward e Ella, Cenerentola in Musical” debutta al teatro Giordano!
10 marzo 2022 21:38
Andrea Incontri, Season 01 Her
09 marzo 2022 22:35
Kallisté lancia un progetto solidale tutto al femminile per celebrare la Festa della Donna.
07 marzo 2022 22:11
Mai timida o riservata, la donna Versace per l’Autunno-Inverno 2022
06 marzo 2022 21:31
MAX&Co. presenta Shall We?
03 marzo 2022 19:36
Debutto nel calendario sfilate di Milano Moda Donna per Husky
01 marzo 2022 23:33
Alexander McQUEEN: La Borsa Soft Curve
26 febbraio 2022 18:48
MAX&Co. presenta PONY RIDE - la capsule collection disegnata da Efisio Rocco Marras - FW22
26 febbraio 2022 18:11
Mentre a Pechino l'Italia vince l'oro nel curling, sul Renon sono in corso per i Mondiali di Ice Stock"
21 febbraio 2022 20:39
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