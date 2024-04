Country of Milan orfano di Burlon

Dopo più di 10 anni dalla sua fondazione, il brand County of Milan di Marcelo Burlon, cambia direttore creativo. Burlon ha infatti annunciato la sua intenzione di lasciare il brand da lui costruito e ispirato alle atmosfere della Patagonia, sua terra natia.

Dalle grafiche piazzate (serpenti, aquile, ecc) a quelle più pixellate e digitali che hanno incontrato il favore di un pubblico giovanile estremamente attento allo steeetwear e alle sue evoluzioni.

Burlon si é fatto interprete della tendenza streetwear dilagante nell’ultimo decennio e ha dato un senso ad un tipo di moda che ha avuto spazio e successo.

La sua collazione uomo e donna si é anche estesa al bambino e agli accessori diventando uno dei brand principali del gruppo NGG (new Guards Group fondato da Claudio Antonioli, Davide De Giglio e dallo stesso Burlon e ceduto nell’agosto 2019 a Farfetch che lo ha acquistato per un totale di $ 675 milioni).

Ora l’annuncio, in parte atteso, della sua partenza lascia un vuoto che sarà colmato dal design team interno che continuerà a interpretare il brand in maniera attenta ai suoi valori e alle sue radici ma anche evolutiva verso un’estetica sempre meno streetwear.

Ormai giunto al capolinea il trend si é infatti convertito in collezioni più minimal, in uno sportswear o in un urbanwear con qualche dettaglio sia formale che sportivo.

La sfilata dello scorso anno celebrava i 10 anni del brand e lasciava presagire qualche cambiamento al vertice.

Auguriamo buona fortuna a Marcelo Burlon, uno stilista non nato come designer, ma che con la sua arguzia e sensibilità ha saputo reinventarsi attraverso pr, art direction, organizzazione di feste e dj set, fondendo al momento giusto tutto insieme con grande riscontro di pubblico e critica. Lascia quindi nell’istante giusto per essere ricordato come un innovatore capace di sentire la tendenza che si stava sviluppando e che ha cavalcato per quasi 10 anni di successi. ‎