L’eredità di Giuliano Fujiwara rivive alla Milano Design Week

Il progetto “Giuliano Fujiwara: A timeless journey at Accademia Del Lusso”, presentato durante la Milano Design Week, celebra l’eredità del designer italo-giapponese attraverso un libro monografico e un’installazione immersiva. Gli studenti dell’Accademia del Lusso hanno creato una monografia esclusiva, curata da Stefano Sacchi e Andrea Balconi, che ripercorre la storia del brand, dalle sue origini nel 1986 fino alla sua acquisizione da parte del Breeze Group. Il libro, in tiratura limitata, include immagini d’archivio, testi, figurini e nuovi outfit realizzati dagli studenti. L’installazione, ideata dai giovani talenti, offre un’esperienza visiva con materiali originali, manichini e un cortometraggio sul progetto editoriale. Questo progetto ha offerto agli studenti un’opportunità unica di confrontarsi con un brand iconico, reinterpretandone l’estetica in modo contemporaneo e contribuendo alla sua perpetuazione nel panorama della moda.

Il libro, edito in tiratura limitata di 299 copie, sarà presentato lunedì 7 aprile dalle 15 alle 19.30 in Via Montenapoleone 5, sede dell’Accademia, durante la Milano Design Week, all’interno di un’installazione immersiva intitolata Giuliano Fujiwara: A timeless journey at Accademia Del Lusso curata interamente dagli studenti, che resterà aperta al pubblico da martedì 8 a sabato 12 aprile dalle 10.00 alle 18.00.