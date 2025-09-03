“La festa è finita” il punto sulla Festa Patronale di Fabio di Bari

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La festa è finita… Resta dentro di me la sensazione di essere stato travolto da un ciclone. Giorni frenetici, tensioni, dubbi e un profondo senso di responsabilità verso tutti i cittadini di Manfredonia hanno segnato questo intenso percorso.

La sfida? Trovare la “chiave giusta” che sappia ascoltare e rappresentare le esigenze dell’intera comunità, senza esclusioni.

Il vero valore, però, emerge nella condivisione, nell’unione di tante menti e cuori impegnati a lavorare per un obiettivo comune.

Incontrare nuove persone, trovare punti d’incontro, scoprire nuovi aspetti di amici, rafforzare legami nati da poco… sono queste le basi su cui costruire una comunità inclusiva e partecipativa.

Questi sono gli elementi che possono rendere davvero unica e forte la nostra città: mettersi a disposizione sempre, senza secondi fini, con onestà e spirito di servizio.

Questa è la chiave per il futuro di Manfredonia!

Aver supportato il Comitato Feste Patronali 2025 e l’amico Vincenzo Feltri in questo percorso è stato avvincente: un’esperienza intensa, fatta di impegno, grande umanità.

La condivisione fa la differenza!

di Fabio di Bari