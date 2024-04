Morto lo stilista Cavalli, con lui se ne va la ricerca dello spirito audace e sexy.

Si é spento a 83 anni, padre di 6 figli di cui l’ultimo nato da un anno avuto dalla compagna, la modella Sandra Bergman.

Si tratta di uno dei maggiori protagonisti della moda degli ultimi 50 anni che ha contribuito a portare la bandiera del made in Italy nel mondo.., per molti erede e sostituto nei guardaroba delle donne rimaste orfane di Versace. Il suo pret-a-porter, riconoscibile grazie a motivi iconici come l’animalier, è stato indossato (e amato) da celebrities di tutto il mondo, da Jennifer Lopez a Naomi Campbell, da Katy Perry, Shakira e Lady Gaga.

La sua avventura nel fashion era iniziata negli anni Settanta ed era terminata con la vendita del brand nel 2015. Ma la moda non l’ha mai abbandonato. Per lui è sempre stata simbolo di glamour e sfarzo: dai patchwork di materiali e colori, creati grazie a un procedimento di stampa da lui brevettato negli anni ’70, ai jeans incrostati di pietre preziosi fino agli abiti ultrasexy, firma del suo stile e della sua voglia di osare.

Dal 2014 infatti Roberto Cavalli ha lasciato la guida della maison, che è ora affidata alla direzione creativa di Fausto Puglisi. Oggi la griffe è di proprietà della società di investimento di Dubai Vision Investments, che fa capo a Hussain Sajwani.