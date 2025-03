Antonio Marras – Vedere per credere. L’ombra di Cecco Dal 9 marzo al 30 ottobre 2025, Forte Malatesta, Ascoli Piceno

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dal 9 marzo 2025, il Forte Malatesta di Ascoli Piceno ospita la mostra personale di Antonio Marras, Vedere per credere. L’ombra di Cecco, promossa dal Comune di Ascoli Piceno e a cura di Spazio Taverna. L’esposizione, che aprirà ufficialmente il 8 marzo alle 20:30, esplora la figura di Cecco d’Ascoli, filosofo, astronomo e astrologo medievale, e la storia del Forte, che nel corso dei secoli ha ricoperto diverse funzioni, da fortezza militare a carcere, fino a museo multidisciplinare.

Marras, affascinato dall’architettura e dalla storia del Forte, trasforma questo luogo carico di memorie fisiche e simboliche in uno spazio di riflessione visiva. Le ombre, che sono le protagoniste di questa esposizione, simboleggiano le memorie dei prigionieri che, nelle celle e nel cortile, proiettavano sogni, ricordi e desideri. L’intero percorso della mostra si snoda tra disegni, sculture, ceramiche, installazioni e manufatti, creando un viaggio immersivo e onirico attraverso le diverse anime del Forte, dalla sua funzione di prigione alla sua destinazione attuale come museo.

In questo percorso, l’artista inserisce anche opere provenienti da una chiesa di Arquata, distrutta dal terremoto del 2016, ricollegando il passato e il presente, in un’interpretazione che intende unire la storia di ieri e oggi. Il progetto di Marras rientra nel più ampio obiettivo di Spazio Taverna di riattivare i luoghi e le storie attraverso l’intervento di artisti contemporanei, dando nuova vita e energia a luoghi carichi di significato storico.

Antonio Marras afferma: “Il Forte Malatesta è un luogo di incontro di ombre, e questo è l’elemento che mi ha colpito e mi ha guidato nell’immaginare questa mostra”, mentre Ludovico Pratesi descrive l’esposizione come “un percorso che collega spazi fisici e mentali, apparizioni oniriche e reali”. Marco Bassan aggiunge che “Marras ha saputo trasformare storie e memorie dolorose in una folla di immagini, attraverso intense trame simboliche riattivate da una visione potente e vitale”.

La mostra sarà accompagnata da un catalogo realizzato dallo stesso Antonio Marras, contenente contributi di Francesca Alfano Miglietti, Marco Bassan, Donatella Ferretti, Stefano Papetti e Ludovico Pratesi.

Non perdere l’opportunità di vivere un’esperienza che unisce arte, storia e memoria in uno dei luoghi più suggestivi di Ascoli Piceno.

INFORMAZIONI

Luogo: Forte Malatesta | Ascoli Piceno, via delle Terme

Orari apertura:

dall’8 marzo al 1° aprile 2025: martedì e giovedì 10.00-13.00; mercoledì e venerdì 15.00-18.00; sabato e domenica, festivi e prefestivi, 10.00-13.00 e 15.00-18.00

dal 1° aprile al 1° ottobre: dal martedì al venerdì 10.00-13.00 e 15.00-19.00; sabato e domenica, festivi e prefestivi dalle 11.00 alle 19.00

Biglietti:

Ingresso museo: Intero €6; Ridotto €4; Scuole €2