Marco Mengoni incanta Roma: emozione, libertà e stile allo Stadio Olimpico

Il 2 luglio 2025, nonostante le temperature roventi di una Roma in piena estate, lo Stadio Olimpico era gremito in ogni ordine di posto per accogliere Marco Mengoni e il suo tour “Marco negli Stadi 2025”. Oltre 50.000 spettatori hanno sfidato il caldo per assistere a uno show che è stato molto più di un concerto.

Lo spettacolo ha messo in scena un viaggio emozionale tra musica, teatro e introspezione, con dieci performer sul palco a dare corpo alle emozioni umane. In scaletta, tutti i brani più amati dal pubblico, interpretati con la consueta intensità di Mengoni.

Alle polemiche sui suoi look eccentrici e genderless, Mengoni ha risposto con eleganza e ironia: “Mi vesto come voglio”. E a Roma con un sorriso ha aggiunto: “Questa è di pizzo, per chi non lo conosce”, riferendosi alla sua t-shirt trasparente.

A mio modesto avviso, i suoi outfit – spesso considerati troppo audaci – erano perfettamente coerenti con il tour e il suo stile: giusti per osare, emozionare e rompere gli schemi.

Uno spettacolo travolgente, emozionante e libero, proprio come lui. Un evento che ha saputo unire musica, riflessione, libertà e bellezza, lasciando un segno profondo nel cuore di chi c’era. Ti aspettiamo a Bari allo Stadio San Nicola il 20 luglio