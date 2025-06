Lauren Sánchez, sposa in stile italiano: l’omaggio a Sophia Loren firmato Dolce & Gabbana

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Per le sue nozze con Jeff Bezos, Lauren Sánchez ha scelto l’eleganza senza tempo dell’Alta Moda italiana. A firmare il suo abito da sposa sono stati Domenico Dolce e Stefano Gabbana, veri maestri dello stile mediterraneo, che hanno confezionato per lei un abito su misura ispirato all’iconica Sophia Loren. Sensuale e teatrale, ma allo stesso tempo raffinato, il vestito era un capolavoro sartoriale: un bustier strutturato in pizzo, 180 bottoni, interamente ricamato a mano, frutto di 900 ore di lavorazione. Un’opera d’arte, dove ogni dettaglio celebrava la bellezza e l’eccellenza del Made in Italy. Tutto parlava il linguaggio di una diva, e non a caso: Sánchez ha voluto omaggiare il glamour delle grandi star italiane del cinema, riportando sulla scena nuziale quel mix di femminilità, potenza e bellezza che ha reso la Loren un’icona mondiale. Il risultato? Un abito da sogno, capace di fondere amore, lusso e cultura italiana in un’unica, spettacolare visione. E non solo: Lauren ha sfoggiato tanti abiti diversi durante le celebrazioni, trasformando il matrimonio in una sfilata privata, dove ogni look raccontava un lato del suo stile, oscillando tra glamour hollywoodiano e fascino mediterraneo.

Il matrimonio, celebrato in una location esclusiva sul mare, è stato sontuoso e blindatissimo. E l’abito, perfetto connubio tra moda, arte e simbolo, è già entrato nella leggenda. E Jeff? In fondo c’era anche lui… impeccabile nel suo smoking classico. Ma diciamolo: con 27 presunti cambi d’abito e 900 ore di ricamo, stavolta anche Bezos ha capito che il vero investimento era lei.