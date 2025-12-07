Musica, Memoria e Solidarietà: una serata speciale con l’ANT a Manfredonia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È stata una serata colma di emozioni, arte e profonda umanità quella del Galà di Beneficenza ANT a Manfredonia, organizzato per celebrare i 20 anni di presenza della Fondazione sul territorio. Un evento che ha intrecciato tre fili preziosi – musica, memoria e solidarietà – trasformando il palco in un abbraccio collettivo dedicato a chi soffre e ricordando quanto sia potente il legame tra cultura e impegno sociale. A guidare il pubblico lungo il racconto della serata sono stati Chiara Carpano e Matteo Perillo, presentatori eleganti e sensibili, capaci di accompagnare ogni momento con naturalezza e profondità. L’apertura è stata affidata al violino di Denise Gambino, che con Nuovo Cinema Paradiso ha regalato al pubblico un preludio delicato e suggestivo, capace di preparare l’atmosfera di un evento in cui l’arte non è solo espressione, ma strumento di cura. Dopo i saluti istituzionali del Presidente della Delegazione ANT, Saverio De Girolamo, è stato rivolto un ringraziamento sentito ai partner e alle autorità presenti: l’onorevole Giandiego Gatta, il vicepresidente del Consiglio comunale Fabio Egidio Di Bari, il dott. Colella, il dott. Granatiero e le numerose figure che da anni sostengono l’operato dell’ANT nei comuni di Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo e Zapponeta. A rendere ancora più vibrante il Galà è stata la partecipazione di numerosi artisti che hanno donato il loro talento per sostenere la missione dell’ANT. Sul palco si sono alternati Roberto Rabasco, Imma Riccardi, Stefano Sorrentino, Antonella Tegliafilo Giordano, Roberta Totaro, il corpo di ballo dell’Art Ballet Dance Studio, il Mat Tango Studio, il Duo Castriotta–Rinaldi e la stessa Denise Gambino. Ognuno di loro ha contribuito a creare un mosaico di emozioni fatto di musica, danza e atmosfere che hanno toccato il cuore del pubblico. Tra i momenti più intensi della serata, commovente il racconto di Caterina Troiano, infermiera volontaria, che ha condiviso con il pubblico la sua esperienza quotidiana accanto ai malati. Le sue parole – semplici, autentiche, piene di delicatezza – hanno ricordato a tutti quanto la vicinanza umana sia, a volte, la cura più preziosa. Il suo impegno, vissuto con umiltà e rispetto, ha mostrato il volto più vero della solidarietà: quello fatto di presenza, ascolto e piccoli gesti che cambiano la vita delle persone. Tra i dati più significativi ricordati durante la serata, uno colpisce per forza e chiarezza: oltre 1.400 pazienti assistiti in 20 anni. Un’assistenza domiciliare che restituisce alle persone ciò di cui hanno più bisogno in quel momento: dignità, intimità e serenità. La chiusura è stata affidata a un emozionante Oh Happy Day, con tutti gli artisti insieme sul palco: un finale corale che ha riempito la sala di voci, sorrisi e un’energia condivisa difficile da dimenticare. Una serata davvero speciale, che ricorda a tutti noi una verità semplice e luminosa: quando la musica incontra il cuore, nasce la speranza.

Lunedì 8 dicembre, dalle 9.00 alle 13.00, in Larghetto Stella a Manfredonia, i volontari ANT saranno presenti con una raccolta di beneficenza: stelle di Natale e tante idee regalo per sostenere le attività della Fondazione.