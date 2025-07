Re Giorgio conquista Parigi: l’eleganza senza tempo di Armani incanta la Ville Lumière

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Parigi, dove la moda è religione e le passerelle sono templi del gusto, Giorgio Armani ha riportato in scena la sua visione intramontabile di eleganza con la collezione Haute Couture Autunno/Inverno 2025-26. Un ritorno attesissimo, accolto con rispetto e ammirazione: Armani non segue le mode, le trascende. La sfilata Giorgio Armani Privé, intitolata Noir Séduisant, è stata un vero tributo al nero, dimostrando quanto questo colore sia tutto tranne che monotono. In passerella, una palette profonda e magnetica ha preso vita grazie a giochi di texture, luce e trasparenze: il nero si è fatto velluto, seta, pizzo, cristallo. Un linguaggio sensuale e raffinato, carico di fascino e mistero. “Il nero è, per un designer, il più classico dei colori e allo stesso tempo la prova più difficile. Quando lavori con il nero non ti puoi permettere di sbagliare: ogni dettaglio deve essere perfetto, perché il nero mette in evidenza l’essenza di un abito“, spiega Giorgio Armani. E la sua collezione ha confermato ogni parola. La couture di Armani parla attraverso linee essenziali, silhouette fluide, ricami luminosi e un’eleganza che non ha bisogno di eccessi. Come ricorda lo stesso stilista “La semplicità è forza. Semplice non è mai il punto di partenza, ma sempre il punto d’arrivo”. Ogni capo sembrava muoversi con la grazia di un sussurro, disegnando il corpo senza mai costringerlo. Giorgio Armani dimostra ancora una volta di essere il custode di un’estetica eterna.