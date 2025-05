Eurovision 2025: trionfa l’Austria, Lucio Corsi conquista il 5° posto, Gabry Ponte chiude la classifica

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’Eurovision Song Contest 2025, tenutosi il 17 maggio alla St. Jakobshalle di Basilea, ha visto l’Austria emergere vittoriosa grazie all’eclettico JJ e alla sua emozionante ballata “Wasted Love“. Con un totale di 436 punti, JJ ha conquistato sia le giurie che il pubblico.

L’Italia ha brillato grazie a Lucio Corsi, che con “Volevo essere un duro” ha ottenuto un prestigioso 5° posto, totalizzando 256 punti. La sua performance, caratterizzata da un’estetica retrò e da un testo poetico, ha conquistato sia le giurie che il pubblico europeo, confermando il talento del cantautore toscano. Gabry Ponte, in gara per San Marino con “Tutta l’Italia“, non è riuscito a replicare il successo ottenuto al San Marino Song Contest. Nonostante l’energia e la popolarità del brano, Ponte ha chiuso la classifica al 26° posto con soli 27 punti, evidenziando le difficoltà di trasporre l’entusiasmo nazionale in un contesto internazionale.

Ecco la classifica finale dell’Eurovision Song Contest 2025: