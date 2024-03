Di Nicchie di Business del nuovo libro di Stefano Sacchi, il 18 marzo a Milano

La ricerca della nicchia di mercato e dell’ esclusività perduta nel nuovo libro di Stefano Sacchi

La nicchia rappresenta un segmento di mercato che concentra soggetti con esigenze difformi dal mainstream e dalle tendenze massificate, tutti dotati di un forte senso di appartenenza, uniti dalla ricerca di cultura e passioni comuni.

Si tratta di micro-mercati da sfruttare che sono divenuti gli obiettivi strategici di molti brand, denominati appunto brand di nicchia.

Nella moda la ricerca dell’unicità perduta, spazzata via dal fast fashion e dalla globalizzazione, si traduce nella riabilitazione del second hand, nella scoperta del vintage e dell’upcycling (una sorta di vintage 2.0) e nella ricerca di piccoli marchi indipendenti che costituiscono la peculiarità e spesso la singolarità del punto vendita. Il testo edito da Franco Angeli si rivolge a studenti e professionisti del settore, è arricchito dalla prefazione di Antonio Mancinelli (giornalista, scrittore e docente), dal contributo di Silvio Leonardi (Senior Vice President TIMEX Business Unit) e dalle illustrazioni di Alessio Cerfeda. Contiene le basi economiche e di marketing per comprendere l’identificazione corretta di una nicchia e il suo sfruttamento contemporaneo alla luce della disintegrazione della domanda in frammenti anche immateriali che alimentano l’attività degli aggregatori e la teoria della coda lunga di Anderson.

L’autore, Stefano Sacchi Fashion consultant, docente e coordinatore del dipartimento di Fashion Brand Management di Accademia del Lusso Milano, si è occupato nel corso degli ultimi 30 anni di produzione, marketing e merchandising. Ha ricoperto il ruolo di CEO del brand Giuliano Fujiwara, associato alla Camera Nazionale della Moda Italiana fino al 2014 per il quale ha elaborato una delle prime strategie di Heritage Marketing che ha portato alla creazione di una collezione nel 2013.

Tra i suoi testi il saggio Modaterapia (con Andrea Balconi, Salani, 2013) e una serie di pubblicazioni professionali per Franco Angeli quali:

Brand jamming e Backward & Forward (con Paolo Lucci rispettivamente del 2014 e del 2018), Fashion Puzzle (2015) Il fascino indiscreto della scarsità (2016), Evoluxion (2020) La fenice e il camaleonte (2021) e Il sogno nel cassetto ( con Humana People to People, 2021)