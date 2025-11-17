Lutto nel mondo del show televisivo, morte le gemelle Kessler

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono morte a 89 anni le gemelle Alice e Ellen Kessler. Le due artiste sono decedute insieme nella loro abitazione di Grünwald, vicino a Monaco di Baviera. Forse malate, avevano richiesto il suicidio assistito e avevano scelto la data della morte. La polizia ha escluso l’ipotesi di omicidio e la responsabilità di terze persone. Rimangono iconiche protagoniste dello show degli anni 50 e 60.

Con le canzoni come “Da-da-un-pa”, “Pollo e champagne” e “La notte è piccola” e con il fisico slanciato le biondissime sorelle hanno conquistato una popolarità straordinaria nei più noti programmi televisivi della Rai in bianco e nero entrando nell’immaginario collettivo stravolgendo la storia della tv, cantando e ballando negli show del sabato sera come “Giardino d’invermo”, “Studio Uno” e “Canzonissima”. Se ne vanno come hanno vissuto: insieme, con eleganza e coraggio. Le gemelle Kessler non sono solo un ricordo del passato, ma un simbolo eterno di spettacolo, femminilità e rivoluzione. Hanno incantato un’Italia intera… e continueranno a farlo, oltre il tempo e la scena.