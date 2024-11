Mina, esce il nuovo album ispirato alle navi fantasma e al mare dei sentimenti

Una copertina che ricorda una nave fantasma e metafore marinare non casuali: Gassa d’amante è un tipo di nodo usato in navigazione, ma diventa qui l’immagine di un racconto d’amore appassionato, sfaccettato, che mantiene tutto il lirismo e l’intensità dei grandi poeti, non rinunciando però a parlare alle nuove generazioni, soprattutto per il suo coraggio e la sua sperimentazione.

Mina salpa anche nella copertina, dove il collaboratore storico Mauro Balletti la trasforma in una polena, ricalcando le fantastiche e attese copertine degli anni ‘80 “Buttalo via” scritto da Francesco Gabbani é il singolo di debutto , ma c’è anche “Senza farmi male”, scritto da Elisa. Accanto ai nove inediti c’è anche una sontuosa rivisitazione di “Non smetto d’aspettarti” di Fabio Concato. Da notare poi Amore vero, traccia che sarà nella colonna sonora di “Diamanti”, il prossimo film di Ferzan Ozpetek, con Luisa Ranieri e Jasmine Trinca, al cinema il 19 dicembre 2024 (col regista la grande cantante aveva già collaborato in occasione de “Le fate ignoranti” e Nuovo Olimpo).

Il paradosso, dopo oltre 40 anni dal suo addio alle scene, rinunciando a cavalcare la società della televisione, dei mass media e ora anche dei social, allo stesso tempo poche artiste sono così presenti e pervasive, poche hanno lavorato così tanto sull’immagine, sull’anticipazione dei trend, sulla costruzione di un immaginario che sfrutta i suoi tratti e al contempo li cela.

Mina ci regala un album bellissimo, dove la voce é ancora più interessante e potente e riesce ad essere contemporanea in un momento di musica spazzatura usa e getta fatta da personaggi che durano una stagione.

Balenciaga ha collaborato con Mina per il lancio di una capsule dedicata alla cantante sulle note de ” L’amore vero” , brano incluso nell’album, a significare una modernità e una capacità di contaminazione uniche.

Disponibile in tutti i formati cd lp e anche mc.