È morto a 74 anni Eric Carmen, cantante e musicista americano conosciuto per brani come «All By Myself» e «Hungry Eyes», quest’ultimo parte della colonna sonora di «Dirty Dancing», nel 1987.

Una carriera sfolgorante, un sex symbol degli anni ‘70, una voce unica, milioni di dischi venduti e successi mondiali. Tutto questo e molto di più era Eric Carmen

Aveva cominciato e si era fatto conoscere inizialmente con il gruppo Raspberries, fondati all’inizio degli anni 70, e poi aveva proseguito come solista e autore per altri. Tra i suoi successi anche «Almost Paradise», inserita come love theme nella colonna sonora di «Footloose», «Never Gonna Fall in Love Again» e «I wanna hear it from your lips » e «Make Me Lose Control». Il pezzo più importante della sua carriera che gli ha dato notorietà planetaria é stata la famosissima «All By Myself», uscita nel 1975, inserita nella prima scena del film «Il diario di Bridget Jones» e poi interpretata e portata al successo anche in tempi più recenti da Celine Dion.

Carmen ha anche avuto successo internazionale con il suo contributo alla colonna sonora di Dirty Dancing, Hungry Eyes, che lo ha riportato in cima alle classifiche musicali nel 1987, raggiungendo il numero 4 sulla Billboard Hot 100. L’anno successivo il suo piano pop Make Me Lose Control ha avuto un successo simile, raggiungendo il numero 3. Carmen lascia la moglie Amy e due figli, Clayton e Kathryn.