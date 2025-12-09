NOTE DI LUCE: una serata che resta nel cuore

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri sera, nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie, Note di Luce non è stato solo un concerto: è stato un momento condiviso, un respiro unico tra musicisti e pubblico. La serata è stata presentata con eleganza e calore da Chiara Carpano, che ha saputo guidare il pubblico tra emozioni e musica, con una presenza discreta ma coinvolgente. Tra i presenti anche il Sindaco Domenico la Marca, la Vice Sindaca Cecilia Simone e il Vice Presidente del Consiglio Fabio Egidio Di Bari, che hanno voluto sostenere questa giovane realtà musicale. La New Generation Wind Orchestra, guidata dal giovanissimo M° Antonio Pio La Marca, ha incantato fin dalle prime note. Bizet e Čajkovskij hanno aperto la serata con una forza che ha subito conquistato tutti, regalando la prima di più standing ovation. Questa orchestra è speciale: ragazzi del Conservatorio che suonano accanto a maestri esperti, unendo energie e storie diverse in un suono vivo, pieno di anima. Poi la musica si è fatta più intima: Brahms, Nanita Nana, Adeste Fideles, White Christmas. L’ingresso del Coro Polifonico G.F. Haendel ha aggiunto una nuova emozione, trasformando la chiesa in un abbraccio di voci. In questo concerto c’era anche un nome che ha toccato tutti: Alessandra. Il flauto donato dalla sua famiglia è diventato simbolo di una presenza che continua a vivere nella musica. Un ringraziamento speciale è andato a Padre Antonio Cofano, custode gentile di una chiesa che, anche in restauro, sa essere casa e rifugio. Il finale — Oh Happy Day e l’Inno alla Gioia — non ha chiuso la serata: l’ha illuminata. Ha ricordato a tutti che la bellezza nasce quando si sta insieme.

Note di Luce tornerà il 20 e 21 dicembre, con l’ultima serata sostenuta dal Rotary Club di Manfredonia.

Due appuntamenti per ritrovarsi ancora una volta e lasciarsi toccare da quella stessa, semplice, luminosa magia.