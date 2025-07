A Roma, Dolce & Gabbana celebrano l’Alta Moda come arte viva e omaggio all’artigianato italiano

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Roma è un sogno ad occhi aperti impreziosita alla magia di Dolce & Gabbana, che hanno scelto la Città Eterna come palcoscenico diffuso per presentare le nuove collezioni di Alta Moda, Alta Sartoria, Alta Gioielleria. Un evento monumentale, articolato su più giorni e ambientato in luoghi iconici, che ha unito la grande bellezza italiana all’eccellenza artigianale della Maison. Tutto è iniziato il 12 luglio, con l’arrivo degli ospiti, accolti con uno speciale momento inaugurale in via Veneto, strada simbolo di quella “Dolce Vita” felliniana che ha fatto sognare il mondo. Il giorno dopo, la Collezione Alta Gioielleria è stata presentata nella suggestiva cornice di Villa Adriana a Tivoli, tra le meraviglie archeologiche appena fuori città. Il 14 luglio è stata la volta della sfilata Alta Moda, messa in scena tra le storiche rovine del Foro Romano, cuore pulsante dell’antica Roma. La sera del 15 luglio invece, la collezione Alta Sartoria ha sfilato sull’incantevole Ponte Sant’Angelo. La cerimonia finale si è tenuta il 16 luglio negli iconici Studios di Cinecittà, regalando una serata carica di suggestione e fascino cinematografico. Tra scenografie che hanno rievocato la Roma Antica. In passerella, i capi sono apparsi come opere d’arte viventi: abiti sontuosi, silhouette teatrali, ricami tridimensionali e dettagli opulenti, in una narrazione visiva che omaggia la cultura, la spiritualità e l’anima stessa di Roma. Non solo moda, ma racconto e poesia cuciti a mano. A fare la differenza, come sempre, il lavoro straordinario degli artigiani: ricamatori, modellisti, orafi e maestri del tessuto. Ogni creazione ha richiesto centinaia di ore di lavorazione minuziosa, con materiali preziosi come velluto, seta, broccato, cristalli e fili d’oro intrecciati con maestria. Le applicazioni in oro zecchino, le pietre rare e i pizzi rigenerati raccontano un savoir-faire antico, capace di reinventarsi con forza contemporanea. Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno trasformato Roma in un palcoscenico emozionale e magnifico, celebrando un’Italia da indossare, custodire e tramandare. Tra gli ospiti d’onore, volti iconici del mondo dello spettacolo e della moda: l’eleganza senza tempo di Isabella Rossellini, il carisma intramontabile di Cher e, naturalmente, l’immancabile Anna Wintour, che da sempre riconosce nella moda italiana uno dei vertici dell’eccellenza creativa mondiale.