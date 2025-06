Antonio Marras apre a Bari: una nuova casa nel cuore delle Puglie

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Bari entra ufficialmente nel mosaico prezioso delle boutique firmate Antonio Marras. Dopo Alghero, Roma, Venezia, Milano, Firenze, Forte dei Marmi, Verona e Porto Cervo, il designer sardo sceglie il capoluogo pugliese per aprire uno spazio che non è solo negozio, ma una vera e propria casa. Un’apertura dettata da un legame profondo, da un’affinità emotiva e culturale. “Si tratta di sentimento, di comune sentire. Si tratta di parlare la stessa lingua”, si legge nel comunicato che accompagna l’inaugurazione. Antonio Marras in Puglia ha trovato una seconda Sardegna: nei sapori autentici, nella ceramica artigianale, nel profumo del mare e nell’umanità calorosa delle persone. La boutique di Bari rispecchia perfettamente la visione poetica e personale del suo creatore: arredi scelti con cura, oggetti in ceramica nati dalle sue mani, carte da parati disegnate da lui stesso. L’acciaio lucido si intreccia con cristalli, marmi di Carrara e pezzi unici di design come la scultura luminosa Ledda di Mario Torrigiani, il tavolo Cidonio di Antonia Astori e il tavolo Faraone di Renato Polidori.

Io stesso ho avuto il piacere di partecipare all’apertura e posso dire che l’atmosfera era esattamente questa: accogliente, ispirata, autentica. Un luogo dove sentirsi bene, incontrare bellezza, idee e persone. Antonio Marras non vende solo abiti, ma racconta un mondo. E ora, questo mondo ha messo radici anche a Bari.