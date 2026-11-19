McDonald's McDonald's a Manfredonia, ecco la data di possibile apertura

Proseguono a ritmo forsennato i lavori nel parcheggio del Centro Commerciale del Gargano a Macchia

Manfredonia - Monte Sant'Angelo - I lavori per il nuovo McDonald's nella piana di Macchia, situato nel parcheggio del Centro Commerciale del Gargano, proseguono a ritmo forsennato.

L'apertura è prevista entro l'anno o ad inizio 2027, ma si punta la data del 23 dicembre per aprire le porte al pubblico, secondo le informazioni raccolte in anteprima dalla redazione de ilsipontino.net

Nel frattempo, è ancora possibile inviare la candidatura per poter lavorare nella struttura (sono previste 40 assunzioni).

Infatti, sono aperte le selezioni online per individuare i candidati che parteciperanno alla tappa di Manfredonia del McDonald’s Job Tour, che si terrà la seconda metà di novembre. Il McDonald’s Job Tour è l’evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove aperture e le assunzioni McDonald’s su tutto il territorio italiano.

Voglia di mettersi in gioco, di lavorare in squadra e a contatto con i clienti: queste sono alcune delle principali caratteristiche che l’azienda ricerca nelle persone che lavorano nei suoi ristoranti. McDonald’s offre un’opportunità di lavoro concreta, grazie a contratti stabili (che rappresentano il 95% del totale) e possibilità di crescita professionale rapida, grazie a un programma di formazione strutturato.

Entrare in McDonald’s significa lavorare in un contesto dalla forte identità di gruppo, giovane, inclusivo e meritocratico, capace di garantire a tutti i dipendenti le medesime opportunità.

Entro il 22 novembre, i candidati interessati a lavorare per il nuovo ristorante McDonald’s di Manfredonia potranno partecipare alla prima fase di selezione sul sito McDonalds.it rispondendo a un questionario e inserendo il proprio CV. Ai candidati idonei verrà richiesta la compilazione di un test volto a individuare i loro punti di forza.

Coloro che supereranno il test riceveranno dall’azienda una convocazione con data e orario per partecipare alla tappa del McDonald’s Job Tour, durante la quale si svolgeranno i colloqui individuali.

Peri candidatisarà l’occasione per ricevere maggiori informazioni direttamente da chi vi è coinvolto in prima linea: saranno infatti presenti persone che lavorano nei ristoranti della zona, a disposizione per raccontare e condividere la loro esperienza lavorativa in McDonald’s.

Per la nuova apertura di Manfredonia, McDonald’s è alla ricerca di 40 persone, in linea con il piano di crescita nazionale che per il 2026 prevede l’assunzione di 5.000 nuove persone in tutta Italia.

Per maggiori informazioni e per inviare il proprio cv: McDonalds.it



