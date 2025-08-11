Ostriche Divine – L’eccellenza dell’Aquitania alla Baia dei Faraglioni

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sabato 9 agosto ho avuto il piacere di partecipare a un elegante ed esclusivo evento gastronomico nella suggestiva cornice della Baia dei Faraglioni: Ostriche Divine – Aquitania, un’esperienza di gusto, raffinatezza e valorizzazione del territorio, organizzata da Croce-Capuano in collaborazione con Togie. Le ostriche Divine, allevate nei migliori parchi lungo la costa dell’Aquitania, rappresentano una delle eccellenze gastronomiche più apprezzate d’Europa. La loro crescita lenta e naturale, favorita da un habitat marino unico, conferisce loro una forma tondeggiante, una carne soda e un sapore raffinato, perfetto per i palati più esigenti. Protagoniste di cucine stellate e tavole internazionali, queste ostriche sono approdate per la prima volta nella spettacolare Baia dei Faraglioni, una delle perle del Gargano, dove natura e lusso si incontrano. In questo scenario incantevole, la bellezza del paesaggio ha amplificato ogni assaggio, rendendo l’esperienza sensoriale ancora più memorabile. A promuovere l’iniziativa, Pasquale Capuano, giovane imprenditore, presidente dei Giovani di Confcommercio e amministratore unico della Croce-Capuano, esempio concreto di una nuova generazione capace di innovare puntando sulla qualità e sul legame con il territorio. La sua visione unisce eleganza, spirito imprenditoriale e promozione locale, con eventi che parlano il linguaggio dell’eccellenza. “Custodiamo il presente per offrirlo al futuro” – ed è proprio con questo spirito che l’evento ha saputo coniugare gusto, cultura e visione.