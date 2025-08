UP!LOAD – Talenti Connessi: una serata di ispirazione e nuove connessioni a Manfredonia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Si è tenuto ieri sera, martedì 5 agosto, nel Chiostro di Palazzo San Domenico, l’evento UP!LOAD – Talenti Connessi, un appuntamento coinvolgente e stimolante che ha acceso i riflettori su storie, esperienze e visioni nate (anche) a Manfredonia ma capaci di farsi strada a livello nazionale. Sul palco, Max Brigida, Beppe di Brisco, Dario Prencipe e Raffaele Salvemini hanno condiviso i loro percorsi professionali e umani, raccontando con sincerità il valore delle origini, il peso delle scelte, l’importanza della creatività e dell’impegno. Una serata intensa, pensata per ispirare e connettere, promossa da POP Officine Popolari con il sostegno dell’Assessorato allo Sviluppo Economico, nell’ambito del Manfredonia Festival. Complimenti a Saverio Mazzone, presidente di POP, e a Tiziano Guerra per aver saputo guidare la serata con garbo, intelligenza e spirito di accoglienza. Molto apprezzato anche il momento conviviale conclusivo, il “buffet networking”, in cui il pubblico ha potuto dialogare direttamente con gli ospiti, creare relazioni e – chissà – forse anche dare vita a nuove connessioni che potranno germogliare in progetti futuri.