Anna Wintour lascia la direzione di Vogue US dopo 37 anni

Anna Wintour si dimette dalla direzione di Vogue US dopo 37 anni, lasciando un segno indelebile nella storia della moda. Sotto la sua guida, Vogue è diventato molto più di una rivista: un riferimento culturale e stilistico globale. Nonostante l’addio al ruolo di direttrice, Wintour resterà in Condé Nast come Chief Content Officer e Direttrice Editoriale Globale di Vogue, continuando a influenzare le strategie editoriali e creative del gruppo. La sua visione, il suo stile inconfondibile e la capacità di anticipare le tendenze hanno definito un’epoca.