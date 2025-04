[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ordigno fatto esplodere a San Severo, la condanna del Sindaco

In ordine all’ordigno fatto esplodere nella serata di ieri, martedì 28 aprile 2025, che ha causato ingenti danni ad un’abitazione del centro storico cittadino, il Sindaco Lidya Colangelo ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Condanno fermamente il vile gesto che ha colpito una famiglia stimata e laboriosa della nostra città, causando ingenti danni all’abitazione e tanto spavento sia a loro che ai tanti residenti di quel popoloso quartiere. La deflagrazione è stata avvertita nitidamente in tante zone della città e poteva causare danni anche a persone, atteso che l’orario dello scoppio – circa le 22,00 – vede tanta gente ancora in giro. Solo per una coincidenza fortunata si è evitato peggiori conseguenze. Confido nell’operato delle forze dell’ordine, prontamente intervenute, ed esprimo a nome mio personale e dell’intera Amministrazione Comunale la totale solidarietà ai nostri concittadini che hanno subito questo vile gesto dinamitardo”.