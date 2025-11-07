[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

San Severo Calcio 1922: nuovo allenatore, nuovi giocatori, nuovi sponsor. Benvenuto all’ingegnere Vincenzo Tassano

Dopo un avvio di stagione tribolato, il San Severo Calcio 1922 rilancia la propria corsa con rinnovato entusiasmo, un nuovo allenatore, una rosa rinforzata e il sostegno di sponsor e professionisti che credono nel valore dello sport come motore di comunità.

Tra le novità figura l’ingresso dell’ingegner Vincenzo Tassano come nuovo sponsor ufficiale del club giallorosso. Professionista di grande esperienza, Tassano è consulente del Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud attraverso il progetto Task Force Edilizia Scolastica, e attualmente direttore dei lavori per la realizzazione del nuovo centro polisportivo indoor di San Severo, che comprenderà due campi da paddle, un campo di tiro con l’arco, uno da beach volley e uno da tennis.

“La mia adesione al progetto del San Severo Calcio nasce da un sentimento di appartenenza e di fiducia nelle potenzialità della nostra comunità,” ha dichiarato l’ingegner Tassano. “Lo sport è un grande veicolo di coesione e crescita sociale, e sono orgoglioso di poter contribuire a un progetto che unisce tradizione e futuro.”

La dirigenza del San Severo Calcio 1922 si dice “felicissima che le eccellenze del territorio partecipino al progetto giallorosso”, sottolineando come “il sostegno di imprenditori e professionisti locali rappresenti un segnale concreto di fiducia e di amore per la città e per i suoi colori sportivi”.

Con nuovi protagonisti dentro e fuori dal campo, il San Severo Calcio 1922 guarda con ottimismo al prosieguo della stagione, deciso a onorare il proprio percorso e a rafforzare il legame con la comunità sanseverese.