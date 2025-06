La Polizia di Stato rintraccia nella stazione ferroviaria di San Severo un minore allontanatosi dalla provincia di Roma

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

LA POLIZIA DI STATO RINTRACCIA NELLA STAZIONE FERROVIARIA DI SAN SEVERO UN MINORE ALLONTANATOSI DALLA PROPRIA ABITAZIONE IN PROVINCIA DI ROMA.

Nel tardo pomeriggio di venerdì, 19 giugno 2025, personale della Sezione di Polizia Ferroviaria di Foggia, libero dal servizio, interveniva su treno regionale dove era stata segnalata la presenza di un minore privo di titolo di viaggio. Lo stesso, visibilmente confuso e spaventato, dopo essere stato identificato riferiva di essersi allontanato dalla propria abitazione in provincia di Roma, all’insaputa dei genitori, per recarsi in un paesino del Gargano dove avrebbe incontrato una sua coetanea conosciuta su Instagram. Il ragazzo, diciasettenne, fatto scendere nella stazione ferroviaria di San Severo, prima che se ne potessero perdere le tracce, veniva preso in consegna da altri operatori di P.S. della Polfer di Foggia che, nella stessa serata, lo collocavano in una struttura protetta per minori, in attesa di essere raggiunto e riaffidato ai propri parenti.