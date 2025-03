San Severo, il sindaco Lidya Colangelo firma il decreto di azzeramento della Giunta Comunale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

IL SINDACO LIDYA COLANGELO FIRMA IL DECRETO DI AZZERAMENTO DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE.

Con proprio Decreto Sindacale n. 10 in data 19 marzo 2025 il Sindaco Lidya Colangelo ha disposto AZZERAMENTO DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE.

I L S I N D A C O

PREMESSO:

che nei giorni 8 e 9 Giugno 2024 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale, con turno di ballottaggio nei giorni 23 e 24 giugno 2024;

all’esito del turno di ballottaggio veniva eletta Sindaco della Città di San Severo la Prof.ssa Lidya Colangelo, con proclamazione il giorno 25 giugno 2024, giusta verbale della Commissione Elettorale Centrale di pari data;

in data 09 luglio 2024 la Commissione Centrale Elettorale ha proceduto alla proclamazione dei n. 24 (ventiquattro) Consiglieri comunali, come da verbale depositato agli atti della Segreteria generale;

che, a norma dell’art. 46, comma 2, del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Sindaco nominare i componenti della Giunta comunale, tra cui un vice Sindaco;

che per la Città di San Severo la Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da n. 7 (sette) Assessori comunali, tra cui il vice Sindaco;

con proprio Decreto n. 8 del 10/07/2024, si è provveduto alla nomina della Giunta comunale, tra cui il vice Sindaco, oltre all’attribuzione delle deleghe ai singoli Assessori comunali, con l’indicazione dei nominativi e delle materie assegnate, come da prospetto riportato nel richiamato Decreto, stabilendo, altresì, che restavano in capo al Sindaco le deleghe per le materie non espressamente assegnate ai singoli Assessori, tra cui: Pubblica Istruzione, Rapporti con le Università, Grandi eventi, festa del Soccorso, Politiche e finanziamenti europei e PNRR, Pianificazione strategica: il Mosaico di San Severo;

che attualmente la Giunta comunale è composta dal Sindaco e dagli Assessori Giuliani Anna Paola, anche con l’incarico di vice Sindaco; dott.ssa de Lallo Lucia Rita; avv. Savino Bruno Salvatore Domenico Antonio; dott. Marchese Mario Antonio; dott. Marino Pierluigi; dott. Sponcichetti Amerigo Antonio e rag. di Scioscio Rosario Daniele;

DATO ATTO:

che non esistono criteri normativamente predeterminati per la scelta dei componenti della Giunta comunale ovvero specifici requisiti e, pertanto, la nomina è intuitu personae, sulla base del carattere prettamente fiduciario;

che l’art. 46 del D. L.vo 18/08/2000, n. 267 assegna al Sindaco la discrezionalità nella nomina e revoca degli assessori;

che ai sensi del citato art. 46, comma 4, il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale, sulla base di valutazioni di opportunità politico-amministrativa rimesse in via esclusiva al Sindaco, nonché per ragioni afferenti ai rapporti politici all’interno della maggioranza consiliare e sul rapporto fiduciario esistente tra il Sindaco, quale Capo dell’Amministrazione comunale ed il singolo Assessore ovvero con tutti i componenti della Giunta comunale;

che il Consiglio di Stato, con varie sentenze, ha affermato che il procedimento di revoca non richiede comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990, in quanto la revoca dell’incarico di Assessore è immune dalla previa comunicazione dell’avvio del procedimento, in considerazione della specifica disciplina normativa vigente e che la valutazione degli interessi coinvolti è rimessa in modo esclusivo al Sindaco, cui compete, in via autonoma, la scelta e la responsabilità della compagine di cui intende avvalersi nella gestione della cosa pubblica;

che nelle ipotesi in cui si intende ricorrere all’istituto della revoca, il Sindaco può enunciare i più ampi apprezzamenti di fatto e le più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativo rimessigli in via esclusiva;

che in seno alla maggioranza consiliare si è venuta a determinare l’opportunità di una verifica politica e una riconsiderazione complessiva degli assetti di governo, nella prospettiva di un rilancio dell’azione politica amministrativa, che risulta di fondamentale importanza per il conseguimento nel migliore dei modi degli obiettivi di mandato;

che si ritiene di procedere ad una rivisitazione complessiva dell’organo esecutivo, posto che il rapporto di fiducia tra il sindaco e gli assessori deve essere “inteso non soltanto in una dinamica interpersonale, ma come complessivo equilibrio istituzionale, nell’ottica del buon andamento dell’azione amministrativa” (TAR Marche, sentenza n. 587 del 20 giugno 2024);

RITENUTO, per quanto sopra esposto e rappresentato, procedere all’azzeramento della Giunta comunale attualmente in carica, con contestuale revoca di tutti gli incarichi precedentemente conferiti con proprio Decreto n. 8 del 10/07/2024, riservandosi di procedere alla ricostituzione dell’organo esecutivo dopo aver effettuato le necessarie valutazioni e la verifica politica, anche alla luce di indicazioni che perverranno dai gruppi consiliari, significando che l’azzeramento non è atto sanzionatorio ovvero atto che riguarda motivi personali o professionali legati ai singoli assessori, ma di un provvedimento dettato sia da valutazioni politiche che a garanzia della coesione e dell’unitarietà dell’azione di governo, al fine di perseguire il programma politico amministrativo nell’esclusivo interesse pubblico e della cittadinanza;

VISTO il D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni, con particolare riferimento all’art. 46;

VISTO il D. L.vo 08/04/2013, n. 39, recante: “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 06/12/2012, n. 190”;

VISTO il D. L.vo 14/03/2013, n. 33, recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la legge 07/04/2014, n. 56, recante: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, con particolare riferimento all’art. 1, comma 137;

VISTO lo Statuto Comunale, con particolare riferimento agli artt. 18 e segg.ti;

D E C R E T A

La premessa è parte integrante e sostanziale e ne costituisce motivazione;

Di procedere ad azzerare la Giunta comunale con immediata revoca delle nomine assessorili, compresa quella del Vice Sindaco e relative deleghe conferite agli Assessori in carica con proprio Decreto n. 8 del 10/07/2024, riservandosi di procedere alla ricostituzione dell’organo esecutivo, con successivo e separato Decreto, dopo aver effettuato le necessarie valutazioni e la verifica politica, anche alla luce di indicazioni che perverranno dai gruppi consiliari;

Di dare atto che il presente Decreto ha efficacia immediata con la pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio del Comune di San Severo;

D I S P O N E

che copia del presente Decreto:

– sia notificato agli interessati a mezzo pec;

– sia pubblicato all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi e nel sito istituzionale del Comune – Sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Provvedimenti/provvedimenti organi di indirizzo politico” e

“Organizzazione/Organi di indirizzo politico”, nonché trasmesso a S. E. il Prefetto di Foggia, al Segretario generale ed ai Dirigenti dell’Ente.

Del presente provvedimento, come previsto dall’art. 46, comma 4, del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, sarà data comunicazione al Consiglio comunale nella prossima seduta.

Dalla residenza comunale, addì 19 Marzo 2025

Il Sindaco

Prof.ssa Lidya Colangelo

San Severo, 20 marzo 2025

Il Responsabile dell’Ufficio Stampa

dott. Michele Princigallo