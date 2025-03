[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Domenico La Marca e Don Salvatore Miscio ospiti a San Severo

Ricreare una comunità è uno dei piú importanti obiettivi che un’Amministrazione si deve porre. E non è semplice, specie se si Amministra dopo tanti anni in cui la fiducia nei confronti della politica é venuta meno, dove la comunità non è coesa e c’è tanto da ricostruite.

Sabato prossimo, sarò ospite a San Severo per raccontare di questi primi mesi e della scelta, avvenuta circa un anno fa, di aderire ad un progetto politico che, giorno dopo giorno, con grande impegno e responsabilità cerchiamo di portare avanti, anche con errori, ma con coraggio e determinazione. Perchè la politica é mettersi a servizio e fare al massimo il bene di una comunità.