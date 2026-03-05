[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

CAPITANATA IN DANZA 2026

La danza protagonista a San Severo con il Dance Contest UISP

Il Comitato Territoriale UISP Foggia-Manfredonia presenta “Capitanata in Danza”, il Dance Contest dedicato alla danza accademica e sportiva, in programma domenica 29 marzo 2026, a partire dalle ore 9.00, presso il Palasport “Falcone e Borsellino” di San Severo.

L’evento si conferma come uno degli appuntamenti più attesi del panorama coreutico provinciale, capace di unire competizione, formazione e spettacolo in un’unica grande giornata di sport e arte.

“Capitanata in Danza” nasce con l’obiettivo di offrire alle scuole e alle associazioni del territorio un’importante occasione di confronto tecnico e crescita artistica, valorizzando il talento dei giovani danzatori e promuovendo i valori dello sport per tutti: inclusione, partecipazione, rispetto e condivisione.

LA GIURIA

Per la Danza Accademica la giuria sarà composta da figure di riferimento nel panorama nazionale della danza, chiamate a valutare tecnica, interpretazione, presenza scenica e qualità coreografica:

Mauro Murri , Danza Classica

, Danza Classica Grazia Lovergine (Midori) , Hip Hop & Video Dance

, Hip Hop & Video Dance Luca Calzolaro, Danza Contemporanea

Per la Danza Sportiva è in via di definizione la composizione della giuria di valutazione.

Il contest è aperto a scuole di danza affiliate e non affiliate UISP, confermando la volontà di costruire un evento inclusivo e aperto al territorio, capace di coinvolgere atleti, famiglie e pubblico in un clima di festa e sana competizione.

Il Palasport “Falcone e Borsellino” diventerà per un’intera giornata il cuore pulsante della danza in Capitanata, trasformandosi in uno spazio di espressione artistica, energia e condivisione.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il Comitato UISP Foggia-Manfredonia, referente Carmela D’Apolito (Responsabile SdA Comitato): 339.7365320 – Nancy Zorretti (presidente Comitato) 328.3522582.