Nodulo al seno e mammografia nel 2029: studio radiologico di Manfredonia aiuta Elena grazie alla segnalazione su Fanpage
Nodulo al seno e mammografia nel 2029: studio radiologico di Manfredonia aiuta Elena grazie alla segnalazione su Fanpage
Elena di San Severo, ex infermiera 73enne di San Severo, aveva segnalato a Fanpage che per un monitoraggio di un nodulo al seno destro il Cup dell’ospedale Teresa Masselli Mascia della sua città gli aveva indicato la data del 31 gennaio 2029.
Elena non poteva permettersi i costi per accedere alle cliniche private ed aveva scritto al giornale.
Dopo aver letto la notizia, lo studio Radiologico Aulisa di Manfredonia ha preso in carica Elena, offrendole immediata esecuzione della mammografia e delle ecografie mammarie necessarie.
I tempi inaccettabili della Regione Puglia si sono scontrati, questa volta, con la generosità di uno studio radiologico privato, ma quanto durerà questa inefficenza regionale?