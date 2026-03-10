[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

GUARDIA DI FINANZA: ARRESTATO UN SOGGETTO PER DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI.

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Foggia, nell’ambito dei normali servizi di controllo economico del territorio e di contrasto ai traffici illeciti, ha arrestato un giovane di San Severo (FG), ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è stata condotta dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria che, grazie alla segnalazione del cane antidroga, hanno individuato il soggetto risultato detenere – presso la sua abitazione- circa 200 grammi di hashish e 200 grammi di marijuana, nonché diverso materiale destinato al confezionamento delle sostanze stupefacenti.

Alla luce delle evidenze emerse e della flagranza del reato, il soggetto è stato tratto in arresto e posto ai domiciliari. La misura precautelare, a seguito di giudizio direttissimo, è stata poi oggetto di convalida da parte del competente giudice, che ha disposto a carico dell’indagato l’obbligo di firma.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo economico del territorio e di contrasto ai traffici illeciti di sostanze stupefacenti che la Guardia di Finanza di Foggia attua quotidianamente nella Capitanata, a tutela della legalità e della sicurezza della collettività.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari; la posizione dell’indagato è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e non può essere considerata definitiva fino a una sentenza di condanna.