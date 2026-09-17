San Severo, la Polizia arresta un uomo per rapina, estorsione e maltrattamenti

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SAN SEVERO- LA POLIZIA DI STATO ESEGUE UN’ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE PER RAPINA, ESTORSIONE E MALTRATTAMENTI CONTRO FAMIGLIARI E CONVIVENTI

Nel pomeriggio del giorno 11 settembre 2026, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di San Severo ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Foggia, nei confronti di un uomo gravemente indiziato dei reati di rapina, estorsione e maltrattamenti contro familiari e conviventi. Secondo quanto emerso dall’attività investigativa, la persona offesa risulta essere l’anziana madre.

L’uomo, classe 1975, già gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e contro la persona, nonché per reati in materia di stupefacenti e contro l’eguaglianza, è stato raggiunto dal provvedimento cautelare all’esito degli accertamenti svolti dagli investigatori del Commissariato.

Ultimate le formalità di rito, il soggetto è stato associato presso la Casa Circondariale di Foggia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari.

Va precisato che la posizione delle persone coinvolte nelle predette operazioni di polizia è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e che le stesse non possono essere considerate colpevoli sino alla eventuale pronunzia di una sentenza di condanna definitiva.