San Severo vicina alla famiglia Salcone: l’Amministrazione valuta la costituzione in giudizio in qualità di parte civile.

Assistiamo sgomenti alla notizia diffusa questa mattina in ordine all’esecuzione di una ordinanza emessa dal GIP che ha disposto l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del marito della concittadina Lucia Salcone, il quale risulta indiziato dell’omicidio avvenuto il 27 settembre 2024 sulla S.P. 13, in agro di San Severo.

In questo triste momento, nel ringraziare la Procura di Foggia e le Forze di Polizia per il notevole lavoro investigativo durato molti mesi, esprimo, a nome dell’intera nostra comunità e di tutta l’Amministrazione Comunale, la più totale solidarietà e la più convinta vicinanza alla famiglia, così duramente colpita dagli sviluppi delle indagini e da questo ulteriore negativo episodio.

Trattandosi di una situazione che ha sconvolto la comunità sanseverese ed allo scopo di incidere affinché determinati delitti – femminicidio – non abbiano più a ripetersi l’A.C. valuterà la costituzione in giudizio in qualità di parte civile non appena l’Autorità Giudiziaria deciderà sul rinvio a giudizio”.

Lidya Colangelo Sindaco di San Severo