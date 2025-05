[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ritrovata una lontra investita sulla SS16 tra Foggia e San Severo: segnalazione importante per la conservazione della specie

Il WWF Foggia rende noto che, a seguito della segnalazione tempestiva da parte di un cittadino, è stato rinvenuto nei giorni scorsi un esemplare di lontra eurasiatica (Lutra lutra) investito lungo la Strada Statale 16, in un tratto compreso tra i comuni di Foggia e San Severo.

Si tratta di un evento triste ma anche rilevante dal punto di vista naturalistico, poiché il ritrovamento avviene fuori dall’areale di presenza storicamente noto della specie in Puglia, e costituisce dunque un dato utile sia per la ricerca scientifica che per le strategie di conservazione della lontra, specie protetta a livello europeo e indicatore della qualità ambientale dei corsi d’acqua.

Conformemente al protocollo nazionale del Gruppo Lontra Italia, il WWF Foggia ha provveduto al recupero e al trasferimento dell’esemplare presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale, dove saranno effettuate le analisi sanitarie di rito. Contestualmente, il dato di presenza è stato comunicato al Centro Studi Naturalistici ONLUS, che raccoglie e valida le segnalazioni relative alla lontra per la Regione Puglia.

Il ritrovamento accende i riflettori anche sulla necessità di integrare valutazioni ecologiche nei progetti infrastrutturali in corso, come nel caso dei lavori di ammodernamento della SS16, attualmente in fase di attuazione. La presenza di una specie così elusiva e sensibile lungo questo tratto di arteria stradale impone una riflessione sull’importanza della rete ecologica e dei passaggi faunistici, strumenti essenziali per garantire la continuità degli habitat e la sicurezza sia della fauna che degli automobilisti. Infatti negli ultimi anni sono stati rilevati investimenti di lupi, caprioli, tassi, istrici ma anche specie come cinghiali.

“Questo ritrovamento – afferma il Presidente del WWF Foggia, Dott. Maurizio Marrese – conferma quanto sia fondamentale il ruolo attivo dei cittadini nella segnalazione di fauna selvatica. Ogni dato contribuisce a ricostruire la distribuzione reale delle specie e ci aiuta a costruire strategie efficaci di tutela. La lontra è un indicatore prezioso degli ecosistemi fluviali, e la sua presenza va tutelata con attenzione anche nei contesti periurbani e infrastrutturali.”

Il WWF Foggia rinnova quindi l’appello alla cittadinanza affinché ogni segnalazione di fauna selvatica in difficoltà o rinvenuta morta venga comunicata prontamente alle autorità competenti o alle associazioni naturalistiche locali, contribuendo così a un’azione collettiva e consapevole di salvaguardia del patrimonio naturale.