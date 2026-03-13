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San Severo, omicidio al ghetto: giovane ucciso a martellate

Un giovane di circa vent’anni è stato ucciso questa sera al termine di una violenta lite scoppiata nel ghetto “L’Arena”, in contrada Sant’Elia a San Severo, nel foggiano.



Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, ospite della struttura, sarebbe stata colpita con un martello durante un diverbio con un’altra persona. Le ferite si sono rivelate mortali.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, insieme ai Carabinieri della Compagnia di San Severo e agli agenti del Commissariato di Polizia, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. L’area è stata transennata per consentire i rilievi investigativi.