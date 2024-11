Il Gabibbo è foggiano! Chi anima il protagonista di Striscia la notizia è della Capitanata

Molti, forse tutti, conoscono il Gabibbo, il personaggio che da oltre trent’anni balla e canta entrando nelle case degli italiani con il TG Satirico “Striscia la Notizia“. Il Gabibbo è un personaggio creato da Antonio Ricci mente ed anima del TG satirico di Canale 5. Molti non sanno però che chi “anima” e muove il Gabibbo è della provincia di Foggia. Il Termine Gabibbo deriva dal genovese gabubbo, parola genovese che nei secoli scorsi indicava gli scaricatori del porto di Massaua (Eritrea), ma nel secolo scorso era il termine usato dai liguri per indicare i “Terroni” ossia i meridionali che andavano a lavorare in Liguria. Ed è proprio meridionale chi è dentro il noto personaggio televisivo.

Ma chi è all’interno del Gabibbo? Il Gabibbo è stato animato per tantissimi anni dal mimo Gero Caldarelli dal suo debutto nel 1990 fino al 2017, anno della scomparsa di Caldarelli; da tale data, il ruolo di animatore del pupazzo rosso è passato al mimo Rocco Domenico Gaudimonte, che era stato allievo di Caldarelli e lo aveva già sostituito alcune volte negli anni precedenti.

Rocco Gaudimonte gabibbo – www.ilsipontino.net

Chi è Rocco Domenico Gaudimonte? l’uomo pugliese dentro il Gabibbo

In pochissimi sanno che all’interno del Gabibbo, c’è un pugliese, più precisamente un artista della Capitanata, di San Severo. Rocco Domenico Gaudimonte è un vero talento della danza, ballerino e coreografo. Rocco Gaudimonte, oltre a dare vita al Gabibbo è un professore di danza.

