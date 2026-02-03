San Severo saluta la sua storica "mammana". Tatjana ha fatto nascere 9000 bambini in 50 anni di attività

San Severo saluta con affetto e gratitudine la storica "mammana", l'ostetrica del paese, venuta a mancare lo scorso 26 gennaio all'età di 102 anni. Tatjana Koschelewa, era nata in Siberia l'8 febbrai...

San Severo saluta con affetto e gratitudine la storica "mammana", l'ostetrica del paese, venuta a mancare lo scorso 26 gennaio all'età di 102 anni.

Tatjana Koschelewa, era nata in Siberia l'8 febbraio 1923. A portarla in Puglia, nel 1945, è stato l'amore per un soldato di San Severo, conosciuto in Germania durante la guerra. Tre figli, nove nipoti, dieci pronipoti, migliaia di figli che ha aiutato a venire al mondo in mezzo secolo di attività e una Laurea in ostetricia all'Università di Bari. Una donna avanguardista, la prima a indossare i pantaloni a San Severo, la prima a muoversi in bicicletta, instancabile e altruista, così la descrive una delle sue nipoti. Aveva spento 100 candeline nel 2023, onorata dall'amministrazione comunale e dalla sua famiglia.