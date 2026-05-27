San Severo, Sindaco Colangelo: “Nessuna sfiducia: Giunta azzerata per ripartire!”

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Nessuna sfiducia: Giunta azzerata per ripartire. NON LASCERÒ SAN SEVERO NEL PIENO DI UNA FASE COSÌ DELICATA.



Oggi, con grande senso di responsabilità e non senza amarezza, ho deciso di azzerare l’intera Giunta comunale, revocando con effetto immediato tutte le deleghe assessorili.

Ho scelto di parlare solo adesso perché non volevo che a guidarmi fossero la delusione, la rabbia o la fretta. In momenti delicati come questo serve lucidità, serve equilibrio, serve soprattutto rispetto verso la città e verso i cittadini.

Voglio essere chiara: ho deciso di azzerare la Giunta ma non di dimettermi.

E non l’ho fatto per una ragione molto semplice: io non posso permettermi di abbandonare San Severo nel pieno di una fase così importante e decisiva per il futuro della nostra comunità.

Le mie dimissioni significherebbero trascinare la città verso un lungo commissariamento, senza nemmeno restituire immediatamente la parola ai cittadini. Sarebbe un danno enorme per San Severo e inevitabilmente rallenterebbe e bloccherebbe opere e progettualità fondamentali.

In questi mesi si concludono progetti strategici legati al PNRR. Ci sono opere che stanno per partire e altre che attendono soltanto di essere completate. Penso al basolato del centro storico, alla riqualificazione delle periferie, al mercato giornaliero di via De Gasperi, al Teatro Comunale Giuseppe Verdi, al progetto e alla partecipazione al bando per la realizzazione della rete fognaria della zona CIP e a tanti altri interventi che questa città aspetta da anni.

E proprio ieri, con grande orgoglio e senso delle istituzioni, a nome dell’intera Amministrazione comunale sono stata ricevuta a Roma dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. In quella sede ho rappresentato e ottenuto una proroga per l’ultimazione dei lavori del parcheggio interrato di Piazza Cavallotti, opera strategica per il futuro della città.

Nel corso dell’incontro abbiamo inoltre chiesto al Ministro un potenziamento delle Forze di Polizia sul territorio, perché la sicurezza dei cittadini resta una priorità assoluta e richiede attenzione concreta da parte dello Stato.Anche per questo motivo ritengo che oggi servano stabilità, responsabilità e continuità amministrativa. Fermarsi adesso significherebbe mettere seriamente a rischio risultati concreti ottenuti con fatica, impegno e lavoro istituzionale.

Fermare tutto oggi sarebbe un atto irresponsabile.

E sarebbe irresponsabile anche spegnere il lavoro culturale, sociale e turistico che abbiamo costruito insieme. Non possiamo permetterci di bloccare le stagioni culturali, gli eventi estivi e natalizi e soprattutto il percorso di rilancio della Festa del Soccorso che nelle ultime due edizioni è tornata a essere un simbolo identitario forte, partecipato e riconosciuto da tutti.

Io sento il peso della responsabilità che i cittadini mi hanno affidato e non intendo sottrarmi. Governare significa esserci soprattutto nei momenti difficili, non scappare davanti ai problemi.

Per questo rivolgo un appello forte e sincero alle forze politiche presenti in Consiglio comunale affinché prevalgano maturità, dialogo e senso delle istituzioni. San Severo oggi ha bisogno di amministratori responsabili, pronti a lavorare esclusivamente nell’interesse della città.

Ma voglio essere altrettanto chiara: non intendo aprire alcuna interlocuzione politica con chi ha contribuito ad alimentare questa crisi amministrativa trascinando la città dentro tensioni e dinamiche che nulla hanno a che vedere con il bene comune. San Severo merita serietà, stabilità e rispetto. Non accetterò condizionamenti, ricatti politici o personalismi che rischiano di compromettere il futuro della nostra comunità.

La politica deve avere il coraggio di guardare oltre gli egoismi e mettere al centro soltanto San Severo.

Da questa sera inizierò una serie di confronti con chi dimostrerà senso di responsabilità e reale volontà di contribuire alla ricostruzione di una squadra di governo credibile, seria e capace.

Ai cittadini chiedo fiducia.

San Severo merita stabilità, continuità e rispetto.

Io continuerò a fare la mia parte fino in fondo, con serietà, coraggio e senso delle istituzioni.

27 maggio 2026 – Lidya Colangelo Sindaco di San Severo