San Severo, torna il Festival Nazionale dei Fuochi Pirotecnici

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Festa del Soccorso, torna il Festival Nazionale dei Fuochi Pirotecnici per festeggiare i 20 anni di attività della nostra Associazione

L’Associazione “Terra dei Fuochi d’Artificio Città di San Severo” celebra un traguardo storico: vent’anni di attività dedicati alla cultura e alla devozione del territorio. Per l’occasione, il sodalizio ha confermato il suo impegno centrale nei festeggiamenti in onore di Maria SS. del Soccorso e per l’edizione 2026, ha organizzato sei spettacoli pirotecnici di caratura nazionale. Il cuore dei festeggiamenti sarà sabato 16 maggio, data che segna il ritorno del Festival Nazionale dei Fuochi Pirotecnici e Batterie alla Bolognese. Una giornata interamente dedicata all’arte del fuoco che vedrà la città trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto. Il sipario si alzerà alle ore 18.00 con due maestosi fuochi aerei a giorno eseguiti dalle eccellenze campane Senatore Fireworks (Cava de’ Tirreni) e Lieto Fireworks (Visciano).

A seguire grazie alla sinergia tra l’Associazione Terra dei Fuochi d’Artificio e la Procivitate APS Città di San Severo, il pubblico potrà assistere a una meravigliosa Batteria Tradizionale, arricchita da coreografici fumogeni e fuoco aereo,un momento di altissimo impatto scenico. L’esecuzione è affidata a un’eccellenza locale la Pirotecnica San Pio di San Severo, che per l’occasione ospiterà per la prima volta in città la prestigiosa ditta Foti Event Fireworks da Sinopoli (Reggio Calabria). Una sinergia d’eccezione per celebrare al meglio l’orgoglio del territorio e l’arte pirotecnica nazionale. Alle ore 23:30, due spettacoli pirotecnici serali, firmati da Senatore Fireworks (Cava de’ Tirreni, Salerno) e Lieto Fireworks (Visciano, Napoli), vere e proprie coreografie luminose studiate per incantare il pubblico offriranno spettacoli che prometteno di restare impressi nella memoria dei presenti. La chiusura dell’evento è affidata alla Pirotecnica San Pio, eccellenza nel panorama internazionale che, in collaborazione con Foti Event Fireworks. Insieme realizzerà una batteria alla bolognese con fuoco aereo, una performance caratterizzata da un perfetto equilibrio tra ritmo incalzante, potenza sonora e precisione tecnica.

Non è solo pirotecnica. L’Associazione “Terra dei Fuochi Città di San Severo” celebra il legame con le proprie radici e la devozione verso la Patrona attraverso un’iniziativa artistica e filatelica. Lunedì 18 maggio, presso il suo stand su corso Garibaldi in collaborazione con Poste Italiane, l’associazione presenterà un Annullo Filatelico speciale. Per l’occasione sono stati realizzati una cartolina celebrativa e un cofanetto d’autore, entrambi firmati dall’artista Matteo Foschi. Le opere mirano a racchiudere l’essenza e i colori della comunità di San Severo.

Nata dalla passione autentica di un gruppo di amici e consolidatasi nel tempo come un pilastro istituzionale e culturale del territorio, l’Associazione “Terra dei Fuochi d’artificio città di San Severo” desidera celebrare il cammino percorso rendendo omaggio a tutti i protagonisti che hanno contribuito a scrivere questa storia di successo.

Il primo ringraziamento va all’Amministrazione Comunale e a tutti gli Enti che, attraverso il loro patrocinio, hanno sostenuto con convinzione il Festival Nazionale dei Fuochi Pirotecnici. Grazie a questa sinergia, il progetto è cresciuto anno dopo anno, trasformandosi in un volano d’attrazione capace di portare migliaia di visitatori nella città di San Severo. Un riconoscimento speciale è rivolto ai numerosi Sponsor: aziende e privati che hanno investito risorse e fiducia nei progetti dell’Associazione, permettendo al folklore locale di continuare a vivere. “Senza la fiducia del tessuto imprenditoriale – spiega il presidente Luigi Matteo Fantasia – molte delle nostre sfide più grandi non sarebbero state vinte.” Il ringraziamento più sentito è rivolto ai collaboratori, a quegli “uomini e donne dell’ombra” che hanno lavorato instancabilmente dietro le quinte.

“Vent’anni fa abbiamo iniziato questo viaggio con la forza dei sogni – aggiunge Fantasia –. Oggi vedere come la comunità ci sostiene è la nostra gioia più grande. Essere al servizio di San Severo è un onore che continueremo a vivere con la stessa dedizione degli inizi. Mettere il proprio tempo a disposizione della città significa amare le proprie radici. Vent’anni dopo, quella scintilla brilla più forte che mai.”