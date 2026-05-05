Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Fedez in concerto alla Festa del Soccorso di San Severo

Martedi 19 Maggio

📍Piazza Martiri di Cefalonia

Ingresso gratuito – ore 22.00

La Festa del Soccorso rappresenta per San Severo il momento più alto della nostra identità: un appuntamento capace di unire la comunità e richiamare migliaia di visitatori e turisti provenienti da ogni parte. È la “Festa delle Feste”, un patrimonio di fede, tradizione e cultura che ogni anno rinnova il legame profondo tra la città e la sua Patrona, Maria Santissima del Soccorso.

L’Amministrazione Comunale, anche quest’anno, ha investito significative risorse per la Festa Patronale, portando avanti da mesi un meticoloso lavoro organizzativo in collaborazione con l’Arciconfraternita Maria SS. del Soccorso, il Comitato Festa e le associazioni Turistica Pro Loco, Pro Civitate, Tradizione Fujente, Custodi del Passato, Terra dei Fuochi e Centro Culturale Einaudi, che ringrazio per l’impegno e la dedizione messi in campo nella definizione di un programma variegato e attrattivo.

La nuova immagine della Festa del Soccorso 2026 apre simbolicamente una stagione di rinnovato entusiasmo e partecipazione. Il rosone scelto come logo ufficiale diventa il segno distintivo di questa edizione: un elemento grafico che richiama i simboli identitari di San Severo e ne valorizza la storia, la spiritualità e il patrimonio culturale. Un’immagine moderna, elegante e riconoscibile, pensata per promuovere la festa e rafforzarne il legame con la comunità.

Imponenti processioni, le fragorose e tradizionali batterie processionali con la corsa dei Fujenti, i matinée, i complessi bandistici, gli spettacoli musicali, i festival pirotecnici e il concertone finale di martedì 19 maggio, in via Martiri di Cefalonia, con il tour firmato RTL 105 e Radio Zeta: alla consolle i DJ Alma e Amelie, mentre Fedez sarà protagonista con la tappa a San Severo del suo Summer Tour 2026.

Saranno momenti da vivere con gioia e spirito di aggregazione. In questi giorni San Severo si apre al mondo con il suo volto migliore, pronta ad accogliere con calore e senso di ospitalità quanti sceglieranno di condividere questo straordinario evento. Le piazze, le strade, il Santuario e ogni angolo della città diventano luoghi di incontro, emozione e partecipazione collettiva.

La festa rappresenta anche un’importante occasione per valorizzare le eccellenze del territorio, dall’arte pirotecnica alle tradizioni enogastronomiche, contribuendo a promuovere un’immagine positiva e dinamica della comunità. Un momento in cui fede e sviluppo si intrecciano, offrendo nuove opportunità di crescita e rilancio.

A tutti i visitatori rivolgiamo un sincero benvenuto, certi che troveranno una città pronta ad accoglierli con rispetto, entusiasmo e spirito di condivisione. Ai nostri concittadini l’invito è a vivere questi giorni con responsabilità, senso civico e attenzione alla sicurezza, affinché la festa possa svolgersi nel migliore dei modi.

Facciamo in modo che chi arriva a San Severo non trovi soltanto una festa, ma una comunità viva, capace di emozionare e lasciare un ricordo autentico.

Lidya Colangelo Sindaco di San Severo