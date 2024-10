La morte di Lucia Salcone è ancora un mistero: il servizio de La Vita in Diretta

Sarebbero emersi ulteriori indizi utili alle indagini in corso per la morte di Lucia Salcone, la giovane donna di San Severo, morta nella notte tra il 27 ed il 28 settembre in circostanze ancora da chiarire, mentre viaggiava in auto con il marito, Ciro Caliendo, indagato per omicidio volontario.

Gli indizi sarebbero emersi a seguito della perquisizione avvenuta nei giorni scorsi nella villetta di famiglia.

Sospetti, come dice il servizio de La Vita in Diretta, anche sui soccorsi chiamati dopo due ore dall’incendio della 500 di Caliendo. Anomalia anche per l’incendio dell’auto che era a gasolio, vetture che non prendono fuoco facilmente.

Si attendono gli esiti esatti dell’autopsia e i risultati della perizia sull’auto incendiata.