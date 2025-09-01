[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Incidente a Foggia: perde la vita un motociclista di San Severo

FOGGIA – Tragedia nella tarda serata di ieri 31 agosto, sulla circonvallazione di Foggia, all’altezza dell’incrocio con via Napoli. Intorno alle 22 un motociclista 57enne di San Severo, ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia locale, l’uomo avrebbe perso il controllo della moto oppure non si sarebbe accorto della rotatoria. Dopo aver invaso la zona verde che circonda la rotonda, è caduto rovinosamente a terra, morendo sul colpo.