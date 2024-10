A San Severo è il giorno di dolore per Celeste Palmieri: “Una donna solare”

Si sono svolti a San Severo i funerali di Celeste Palmieri, la 56enne uccisa dal marito venerdì in un parcheggio di un supermercato.

La salma ha fatto ingresso nella Chiesa stracolma di persone per hanno voluto dare l’ultimo saluto ad una donna da tutti descritta come “«”perbene, discreta e solare”.

Presenti i cinque figli, sconvolti dal dolore, assieme ai fratelli e all’anziana mamma della vittima.

“Nelle ultime ore della sua vita Celeste ha avuto il conforto di un uomo, di un cittadino che le ha stretto la mano, proprio nel luogo in cui veniva brutalmente colpita. Oggi noi siamo quel cittadino che infonde coraggio a chi ha paura. Per tutte le donne che costantemente vivono l’angoscia e il tormento, per Celeste e per ciascun cittadino che soffre l’indifferenza”.

Lo ha detto la sindaca di San Severo, Lidya Colangelo, invitando i cittadini a partecipare, domani, alla fiaccolata organizzata dall’amministrazione comunale che partirà alle 19 da via Salvemini nei pressi del parcheggio dove il 18 ottobre scorso è stata uccisa con colpi di pistola dal marito Mario Furio