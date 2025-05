[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Addio a Dino Marino, il messaggio di Angelo Riccardi

La notizia della scomparsa di Dino Marino mi ha colpito profondamente. Con lui ho condiviso una stagione intensa e irripetibile: l’esperienza del Consiglio Regionale durante il primo governo Vendola, una fase politica che portava con sé la speranza di un cambiamento autentico, fatto di partecipazione, giustizia sociale e coraggio istituzionale. Dino era parte viva di quella speranza.

Uomo schietto, profondamente radicato nella sua terra, portava San Severo e la Capitanata dentro ogni parola, ogni intervento. La sua passione politica non era mai sterile retorica, ma voce di chi non dimenticava gli ultimi, i lavoratori, i migranti, i malati, i giovani in cerca di dignità. Era un socialista vero, nel cuore e nella mente.

Ricordo i suoi interventi in aula, densi di umanità e lucidità. Ricordo le discussioni, a volte animate, ma sempre leali, con la volontà comune di costruire un’istituzione più giusta, più vicina alle persone. Ricordo le risate, le pause caffè, le confidenze tra corridoi e commissioni. Oggi tutto questo ritorna alla memoria con un velo di malinconia, ma anche con gratitudine.

Dino non era solo un collega. Era un amico, un compagno di strada. Con lui se ne va un pezzo importante di quella stagione politica che ancora oggi porto nel cuore.

Alla sua famiglia, ai suoi cari, alla comunità di San Severo, che ha rappresentato con onore e amore, giunga il mio abbraccio più sincero.

Ciao Dino, la terra ti sia lieve.

Angelo Riccardi