San Severo: due trentenni arrestati dai Carabinieri con l’accusa di furto.

I Carabinieri della Stazione di Torremaggiore (FG) hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura, nei confronti di due 30enni sanseveresi, accusati di aver commesso un furto, nel comune di Torremaggiore, nel mese di luglio scorso.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia e condotta dalla Stazione Carabinieri di Torremaggiore, è stata avviata subito dopo la denuncia presentata dal titolare di una società preposta alla gestione di distributori automatici di quel centro. Il sopralluogo effettuato presso la rivendita e l’analisi delle immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza sono stati determinanti per risalire all’identità dei due giovani, già noti alle Forze dell’Ordine per i loro trascorsi criminali. La loro identità, infatti, è stata accertata anche grazie alla conoscenza diretta maturata dai militari durante la quotidiana attività di controllo, resa possibile dalla capillarità sul territorio delle Stazioni dell’Arma.

Gli esiti investigativi, acquisiti a seguito di accurate indagini, hanno quindi permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico deidue 30enni,che sono stati associati presso la casa circondariale di Foggia e che dovranno rispondere del reato di furto aggravato in concorso.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e gli indagati, la cui posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, non possono essere considerati colpevoli fino alla eventuale pronuncia di una sentenza definitiva di condanna.