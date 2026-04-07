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Tragedia sull’A14, morto un uomo di Lecce 

Michela Rinaldi7 Aprile 2026
Silver car with missing wheel in overgrown grass
Photo by Juan Pablo on Unsplash
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Stamattina, 7 aprile, una Ford Focus sull’A14 diretta a Bari, per cause in corso d’accertamento, ha sbandato terminando contro il guardrail. I due occupanti provengono da Lecce e sono un uomo di 69 anni ed una donna di 56. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, mentre la passeggera è stata trasferita urgentemente all’ospedale di San Severo, non sembrerebbe in pericolo di vita. I militari stanno svolgendo tutti i rilievi del caso per comprendere la dinamica dei fatti. 

Michela Rinaldi7 Aprile 2026