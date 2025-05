[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le Cantine di San Severo, custodi di una tradizione enologica antica

Tra mani sapienti, ricerca scientifica e bollicine che conquistano l’Europa e l’America.

Le Cantine di San Severo, custodi di una tradizione enologica antica, si preparano a svelare uno dei progetti più significativi e identitari del territorio: la spumantizzazione con metodo classico dei vitigni autoctoni della Daunia.

Venerdì 30 maggio, ore 18.00, nella suggestiva cornice della sala Fanelli in Piazzale Cappuccini, prende ufficialmente il via il 1° Festival Capitanata Spumante. Un evento ideato in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier Puglia, dove la forza della terra, l’intelligenza della ricerca e la bellezza del vino si intrecciano per dare forma al sogno di una comunità che ha deciso di credere nel proprio futuro.

Il Festival è il frutto del lavoro instancabile e lungimirante dell’Associazione Capitanata Spumante Metodo Classico, capace di creare una rete coesa tra produttori, esperti, ricercatori e giovani leve, uniti da un obiettivo comune: valorizzare i vitigni della tradizione attraverso la raffinata arte della spumantizzazione.

Un progetto nato nei campi, tra i filari curati con dedizione, tra le mani sapienti degli agricoltori e il sapere tramandato da generazioni. Oggi guarda lontano, verso l’Europa e gli Stati Uniti, dove le bollicine della Capitanata iniziano a conquistare per autenticità, eleganza e carattere.

La morfologia del territorio – suoli calcarei, colline esposte ai venti, ampie escursioni termiche e una luce intensa che accarezza i grappoli – si rivela alleata ideale di una viticoltura che coniuga tradizione e innovazione. In questa terra, la natura non fa solo da sfondo: è protagonista. È nelle mani di chi ogni giorno coltiva qualità con dedizione e custodisce un’identità.

“La Capitanata – spiga Girolamo Fabio d’Amico, presidente dell’Associazione Capitanata Spumante Metodo Classico – ha tutte le potenzialità per ritagliarsi un ruolo di rilievo nel panorama internazionale. Il Festival rappresenta l’anima di un territorio che ha scelto di crescere insieme, fondendo competenza, qualità e visione. Le nostre bollicine nascono da mani operose, menti appassionate. È tempo che il mondo assapori la nostra storia.”

“La nostra comunità – aggiunge Lidya Colangelo, sindaco di San Severo – affonda le radici nel lavoro e trova nelle sue vigne la poesia della terra. Tale evento rende omaggio a chi ogni giorno dà valore a ogni grappolo, e a un territorio che, con talento e umiltà, sta conquistando il proprio spazio nel mondo del vino. Le nostre cantine raccontano una storia autentica, incisa nella pietra e nella memoria. E noi continueremo a sostenere chi investe con passione e coraggio.”

Il Festival Capitanata Spumante non è solo un appuntamento: è l’inizio di un racconto corale che parte dalla terra e guarda al mondo, con un calice colmo di identità, energia e visione imprenditoriale.