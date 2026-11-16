Marina La Rosa vittima di un amore tossico, l'ex fidanzato era violento: "Mi picchiava ferocemente"

Marina La Rosa parla delle aggressioni subite in passato dall'ex fidanzato: il racconto shock al Grande Fratello Vip.

Marina La Rosa da quando ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello Vip è sempre riuscita a stare al centro di molte dinamiche, ma non ha raccontato molto in merito alla sua sfera personale. Durante una chiacchiera con alcuni suoi compagni di avventura, però, si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni molto private.

Parlando di amori tossici la gieffina ha raccontato di aver avuto un fidanzato molto violento quando era solamente una ragazzina, aveva sedici anni mentre lui ne aveva 27. Era talmente innamorata di lui che cercava di giustificare la sua aggressività, mentendo anche alla sua famiglia.

Marina La Rosa parla delle aggressioni subite in passato dall'ex fidanzato: il racconto shock al GF Vip

Ai suoi compagni di avventura la gieffina ha raccontato che l'ex fidanzato la picchiava ferocemente, le lasciava persino i segni ma quando i suoi genitori le chiedevano spiegazioni inventava sempre delle scuse. Per coprire la realtà diceva di essere caduta, di essere stata graffiata dal gatto, di aver sbattuto e molto altro ancora.

La maggior parte delle volte litigavano per gelosia e in preda alla rabbia lui la picchiava, era troppo possessivo nei suoi confronti. Marina La Rosa ha anche detto che non te ne rendi conti quando vivi certe situazione, ha poi aggiunto: "Una volta ha fatto una cosa ancora più forte, all’ennesima lite lui...". Mentre stava raccontando l'episodio violento la regia ha cambiato inquadratura, sicuramente stava dicendo cosa l'ha spinta a lasciare l'ex fidanzato. Il motivo è già noto, ne ha parlato qualche anno fa sui social e in televisione. Il ragazzo provò a investirla con la moto dopo un litigio e fu salvata da alcuni passanti, in quel momento capì che era un amore malato e che doveva lasciarlo.