San Severo: gambizzazione in pieno giorno nei pressi di un bar di San Severo. I carabinieri arrestano il presunto autore per lesioni personali aggravate e detenzione illecita di una pistola.

Nelle prime ore del 28 febbraio 2025 i Carabinieri della Compagnia di San Severo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un cittadino sanseverese, accusato di lesioni personali aggravate e detenzione illecita di arma da fuoco.

Secondo le indagini, condotte dai militari dell’Arma, emergevano gravi indizi di reità confronti arrestato il quale, nell’aprile del 2024, per cause in corso di accertamento, esplodeva, nei pressi di un noto bar della zona, 6 colpi d’arma da fuoco nei confronti di un conoscente – colpendolo agli arti inferiori – per poi darsi alla fuga. Fortunatamente per il malcapitato, sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, le conseguenze sono state lievi.

Grazie all’escussione di diversi testimoni oculari, alla visione di numerosi filmati acquisiti dagli impianti di videosorveglianza privati nonché alle serrate indagini condotte dalla polizia giudiziaria operante si è delineati il saldo quadro indiziario in capo all’ odierno arrestato che pertanto veniva associato alla casa circondariale di Foggia.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e gli indagati, la cui posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, non possono essere considerati colpevoli fino alla eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.